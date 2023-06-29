Объем заключенных сделок с жильем составил 79% от итогового показателя 2022 года

По итогам первого полугодия 2023 года объем заключенных сделок купли-продажи достиг отметки в 124 тыс. кв. м, что превышает результат аналогичного периода прошлого года в 2 раза и уже составляет 79% от итогового показателя 2022 года. Об этом сообщает Nikoliers.

Сейчас отмечается высокая активность покупателей офисной недвижимости. В разрезе спроса на покупку офисной недвижимости важно отметить сделки по приобретению компаниями целых зданий. Доля таких сделок по данным 2022 года составляла 55% от общего объема купленных площадей, а по итогам I пол. 2023 года фиксируется в размере 73% от общей доли сделок. Среди наиболее значимых сделок приобретения офисного помещения можно отметить сделку покупки одной из башен БЦ Sky Light (29,9 тыс. кв. м), которая является примером перехода компании VK от долгосрочной аренды к полноценному владению объектом, а также сделку ГК «Астра» по приобретению 5 корпуса в составе Ostankino Business Park (22,3 тыс. кв. м).

Андрей Кухар, директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers:

«Экономическая турбулентность 2022 года сформировала устойчивый интерес к приобретению стабильно растущих в цене активов, что позволило не только сохранить средства, но и уберечь их от инфляционного давления. Ввиду коротких горизонтов планирования приобретение офиса в собственность стало привлекательным вариантом вложения средств (будучи надежным инвестиционным активом) и возможностью для маневрирования, получая имущество на долгосрочную перспективу. Таким образом тренд, начавшийся в 2022 году, продолжает сохраняться и, даже, увеличиваться, в текущем 2023 году, вместе с общей ситуацией на рынке офисной недвижимости, которая постепенно улучшается».

Наличие потребности в качественных площадях поддерживает спрос на объекты в стадии строительства. По объему площадей у покупателей сейчас лидируют строящиеся объекты, предлагаемые к покупке по офисным блокам, такие как Ostankino Business Park, Botanic Plaza и Taller Loft.

Наиболее крупные объекты, находящиеся сейчас в продаже – iCity Space Tower (GLA -91 397 кв.м), а также проекты Stone – Stone Курская (GLA - 12 612 кв.м), Stone Ленинский (GLA - 42 000 кв. м), Stone Савеловская (GLA - 73 300 кв. м), Stone Towers (GLA - 74 800 кв. м), Stone Дмитровская (GLA - 31 000 кв. м).

К продаже представлено на текущий момент порядка 467 тыс. кв. м, средневзвешенные цены (без учета НДС) распределяются следующим образом: