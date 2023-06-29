Автокредитов на 390,5 млрд рублей выдано в январе-мае 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2023 года было выдано автокредитов на сумму 390,5 млрд руб. или на 58,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2022 года – 246,7 млрд. руб.). При этом по сравнению с 5 месяцами 2021 года объем выданных автокредитов в текущем году, напротив, несколько сократился – на 10,5% (в январе–мае 2021 года – 436,3 млрд руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-мае 2023 года был отмечен в:

Москве (35,5 млрд руб.),

Московской обл. (28,0 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (24,5 млрд руб.),

Республике Татарстан (18,2 млрд руб.),

Краснодарском крае (17,9 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-мае 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Республика Татарстан (+85,2%),

Республика Башкортостан (+77,5%),

Челябинская обл. (+74,7%),

Пермский край (+69,1%),

Тюменская обл. (+68,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 9,0% и 35,6% соответственно.

«Объем выданных автокредитов в первые пять месяцев текущего года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. В свою очередь, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем году. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который в мае 2023 года показал наибольшее значение за последние полтора года. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты».