Среднедушевой доход населения Приангарья вырос на 14%

Среднедушевые денежные доходы населения Приангарья составили 33 тыс. 325 рублей, что на 14% больше чем в аналогичном периоде 2022 года. Данные Иркутскстата за первый квартал 2023 года привел председатель правительства региона Константин Зайцев.

Он подчеркнул, что рост доходов населения превысил рост потребительских цен (10,7%) на 3,3 процентных пункта.

Константин Зайцев подчеркнул, что в правительстве региона идет работа по выполнению задач государственной региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» на 2020 - 2024 годы. Он напомнил, что целевой показатель программы по 2022 году перевыполнен.

– В рамках исполнения поручения президента РФ о снижении уровня бедности к 2030 году в два раза, губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев в своем распоряжении обозначил основные задачи по достижению поставленных показателей. В послании глава региона определил для правительства области на текущий год цель – обеспечить дальнейшее снижение показателя уровня до 14,5%, – сказал Константин Зайцев.