Доходность квартир под сдачу в аренду упала на 40%

По итогам июня 2023 года средний уровень прибыли от вложения средств в покупку квартиры для сдачи в долгосрочную аренду в крупнейших городах страны составил 5,92% годовых, подсчитали аналитики инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед». С момента запуска программы льготной ипотеки, которая стала одним из главных драйверов роста цен на квартиры последних лет, доходность жилья в России снизилась на 38,4%.

Как отмечают эксперты, в апреле 2020 года, когда начала работать программа, средняя доходность инвестиционных квартир в стране достигала 9,61% годовых. С того времени уровень прибыльности жилья заметно снизился во всех крупнейших городах.

Заметнее всего с марта 2020 по июнь 2023 года потеряли в инвестиционной привлекательности квартиры в Воронеже. В городе доходность арендной модели вложения средств упала в 2,58 раза – с 12,7% до 4,92% годовых.

Похожая ситуация сложилась на рынке недвижимости Краснодара, где прибыльность квартир за тот же период снизилась в 2,52 раза – с 11,78% до 4,67% годовых.

Также с 2020 года стремительно снизилась доходность «однушек» и студий в Перми – с 12,33% до 6,25% годовых, в Барнауле – с 11,89% до 5,60%, Самаре – с 11,51% до 5,41%, Саратове – с 10,9% до 5,53%, Нижнем Новгороде – с 10,01% до 5,98%.

Согласно подсчетам экспертов инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед», в I полугодии 2023-го городом с самыми выгодными для инвесторов квартирами стал Новосибирск, где прибыль от сдачи «однушки» или студии составляет 7,46% годовых.

В число лидеров по этому показателю также входят: Челябинск с доходностью инвестиционных квартир в 7,31% годовых, Екатеринбург – 6,85%, Тольятти – 6,71%, Красноярск – 6,37%.

Российским городом с самой низкой доходностью инвестиционных квартир по итогам первой половины 2023 года стал Санкт-Петербург. В Северной столице долгосрочная аренда «однушек» и студий сегодня приносит инвесторам – 4,24% годовых.

Компанию Петербургу внизу рейтинга составили: Краснодар – 4,67% годовых, Воронеж – 4,92%, и Москва.

В столице покупка негабаритной квартиры для сдачи в наем сегодня принесет инвестору в среднем 4,94% годовых. Это заметно ниже, чем было в начале 2020 года – 6,17%, но чуть выше, чем в начале 2023 года (4,92% годовых).

«Ситуация с инвестициями в квартиры в Москве неоднозначная. С одной стороны, средние показатели доходности упали, получать прибыль стало сложнее, так как на фоне роста цен стало больше инвесторов, поэтому возросла конкуренция. С другой, Москва – это главная точка притяжения страны. В столицу стремятся люди со всех уголков России для получения образования, в поисках высокооплачиваемой работы, более высокого уровня жизни. Поэтому ликвидная по параметрам и локации квартира всегда будет пользоваться спросом у покупателей и арендаторов. Она долго не простаивает без жильцов, растет в цене или как минимум не дешевеет даже в периоды спада на рынке. При правильном выборе объекта в столице можно зарабатывать до 7% годовых от долгосрочной аренды и еще рассчитывать на дополнительную прибыль от роста ее стоимости», – отметил Руслан Сухий, руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».