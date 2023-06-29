АТБ поддержал большой отчётный концерт детской студии танца «Траффик» в Благовещенске

25 июня в Благовещенске при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка состоялся большой отчётный концерт студии танца «Траффик» «80 дней вокруг света». На концерт собрался полный зал зрителей и царила душевная атмосфера. На сцене выступили танцоры разных возрастов: от трехлетних малышей до уже профессиональных танцоров-выпускников студии.

Сотрудники АТБ встречали гостей яркими оранжевыми шарами в компании весёлого Лиса-аниматора, создавая атмосферу праздника.

На концерте представители АТБ торжественно вручили руководству «Траффика» денежный сертификат на развитие студии и проведение мастер-классов для детей.

«Каждый концерт студии – это яркая демонстрация мастерства юных танцоров и их педагогов. АТБ уже несколько лет поддерживает «Траффик», мы стремимся посещать их крупные мероприятия и каждый раз в восхищении. Приятно осознавать, что мы тоже способствуем успеху и развитию талантов детей», – рассказала директор банка по Амурской области Наталья Жарикова.

«Мы приглашаем наших добрых друзей из АТБ, которые всегда рядом с нами, которые поддерживают студию и благодаря которым дети могут получать новые знания на интересных мастер-классах России», – поделилась руководитель студии Елена Соловьева.

АТБ сотрудничает со танцевальной студией «Траффик» с 2019 года и реализует совместные активности по продвижению банка.