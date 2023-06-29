Примсоцбанк: За скидками – в «Ленту» с картой «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 150 ₽ скидки на покупки от 1500 ₽ по штрихкоду в сети магазинов «Лента».



1.Чтобы получить штрихкод со скидкой, нажмите на кнопку «Получить подарок»;

2.Ссылка на ваш уникальный штрихкод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 20 июля 2023, а использовать до 4 августа 2023;





Дополнительно:



• Cоветуем сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;

• Максимальная сумма чека, на которую распространяется скидка по штрихкоду — 15 000 рублей;

• Скидка не суммируется с другими акциями;

• Скидка не распространяется на подарочную карту, табак и табачную продукцию.



Подробности об акции можно найти на сайте



Сроки Акции: 20.06.2023 – 04.08.2023.

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;

Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;

ОГРН 1037832048605;

ИНН 7814148471;

КПП 781401001.

3.Выберите любые товары в магазинах сети «Лента» на сумму чека от 1500 рублей и предъявите штрихкод кассиру. Использовать штрихкод можно только один раз.Дополнительно:• Cоветуем сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;• Максимальная сумма чека, на которую распространяется скидка по штрихкоду — 15 000 рублей;• Скидка не суммируется с другими акциями;• Скидка не распространяется на подарочную карту, табак и табачную продукцию.Подробности об акции можно найти на сайте privetmir.ru Сроки Акции: 20.06.2023 – 04.08.2023.Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;ОГРН 1037832048605;ИНН 7814148471;КПП 781401001.

Срок действия акции 20.06.2023 - 04.08.2023