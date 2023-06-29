Примсоцбанк: За скидками – в «Ленту» с картой «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 150 ₽ скидки на покупки от 1500 ₽ по штрихкоду в сети магазинов «Лента».
1.Чтобы получить штрихкод со скидкой, нажмите на кнопку «Получить подарок»;
1.Чтобы получить штрихкод со скидкой, нажмите на кнопку «Получить подарок»;
2.Ссылка на ваш уникальный штрихкод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 20 июля 2023, а использовать до 4 августа 2023;
3.Выберите любые товары в магазинах сети «Лента» на сумму чека от 1500 рублей и предъявите штрихкод кассиру. Использовать штрихкод можно только один раз.
Дополнительно:
• Cоветуем сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;
• Максимальная сумма чека, на которую распространяется скидка по штрихкоду — 15 000 рублей;
• Скидка не суммируется с другими акциями;
• Скидка не распространяется на подарочную карту, табак и табачную продукцию.
Подробности об акции можно найти на сайте privetmir.ru.
Сроки Акции: 20.06.2023 – 04.08.2023.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;
ОГРН 1037832048605;
ИНН 7814148471;
КПП 781401001.
Дополнительно:
• Cоветуем сделать скриншот штрихкода, чтобы он был у вас под рукой при оплате в магазине;
• Максимальная сумма чека, на которую распространяется скидка по штрихкоду — 15 000 рублей;
• Скидка не суммируется с другими акциями;
• Скидка не распространяется на подарочную карту, табак и табачную продукцию.
Подробности об акции можно найти на сайте privetmir.ru.
Сроки Акции: 20.06.2023 – 04.08.2023.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;
ОГРН 1037832048605;
ИНН 7814148471;
КПП 781401001.
Срок действия акции 20.06.2023 - 04.08.2023