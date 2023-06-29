Авиабомбу нашли в Ленинском районе Иркутска: введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Ленинского округа Иркутска из-за обнаружения в поселке Боково авиационного средства поражения, рассказали в мэрии.

«Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Угрозы для населения нет», – пояснили власти. Они также добавили, что на устройстве есть следы коррозии.

Утилизацией опасного предмета занимается орган федеральной исполнительной власти, уполномоченный для проведения данных работ. В месте его обнаружения организовано оцепление и охрана общественного порядка.