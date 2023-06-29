Трем населенным пунктам Казачинско-Ленского района Приангарья угрожает потоп

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за угрозы подтопления населенных пунктов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На 20:00 по местному времени уровень воды реки Киренга в районе поселка Улькан составил 458 см при критической отметке в 430 см, в районе села Казачинское – 264 см при предельном значении 250 см, в районе деревни Ключи 516 см при максимальном показателе 530 см.

Развернуты и готовы к приему людей пункты временного размещения. Местные власти организовали подвоз питьевой воды на затопленные участки, производится оповещение населения. Кроме того, на территорию отправились спасатели для оказания помощи людям и мониторинга обстановки.