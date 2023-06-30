Полицейского в Прингарье оштрафовали на 4 млн рублей за покушение на взятку

Приговор по уголовному делу о покушении на получение взятки в размере 2 млн рублей вынесли в Иркутской области – в преступлении признали виновным полицейского, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что оперуполномоченный отдела полиции по Качугскому району через посредников обещал предпринимателю за деньги вернуть 850 изъятых шкур соболя и прекратить процессуальную проверку. В январе 2022 года бизнесмен отдал ему 2 млн рублей через посредника. В момент передачи средств участники преступления были задержаны.

Бывший правоохранитель вину в совершении преступления признал полностью, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом всех факторов его приговорили к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 2-кратном размере взятки – 4 млн рублей. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности на срок 5 лет.