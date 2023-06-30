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Около 80 приусадебных участков подтопило в Казачинско-Ленском районе Приангарья

Казачинско-Ленский район Иркутской области оказался в зоне паводка – это произошло из-за обильных дождей, наблюдающихся на территории, рассказали в региональном правительстве.

В частности, в поселке Улькан подтоплено 76 приусадебных участков, в селе Казачинское – шесть дворов. Развернуто три пункта временного размещения общей вместимостью 300 человек, в готовности еще четыре ПВР, в которых поместятся около 500 людей.

Работает муниципальная система оповещения граждан, проведены подворовые обходы, жители проинструктированы на случай экстренной эвакуации. Пока с соответствующими просьбами никто не обращался.

В районе создается комиссия по оценке ущерба, планируется обследование подтопленных территорий. Кроме того, к месту направлены спасатели с техникой и плавсредствами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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