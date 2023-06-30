Госдума в первом чтении одобрила законопроект о свободном доступе провайдеров в дома

Благодаря подготовленному законопроекту будет существенно облегчен доступ провайдеров в дома, а также обнулена плата за размещение оборудования. Об этом рассказали в Минцифре.

С 2016 года отрасль связи отстаивала право на честную конкуренцию. Всё это время недобросовестные УК под надуманными предлогами запрещали доступ в МКД компаниям, которые не находились под их покровительством. Плата за размещение оборудования, которое провайдеры устанавливают в МКД для обслуживания абонентов, постоянно росла – в среднем на 15-20% в год. И эти деньги не шли на содержание домов.

Противники законопроекта настаивали на том, что свободный доступ операторов создаст в домах бардак из оборудования и проводов. Но этого не будет – правительство утвердит единые стандарты размещения сетей связи, чтобы обеспечить порядок.

Сегодняшнее решение удалось принять во многом благодаря активной позиции авторов законопроекта, в том числе главы профильного комитета Госдумы Александра Хинштейна. В итоге документ единогласно был поддержан не только ИТ-комитетом, но и комитетом по строительству и ЖКХ. Минстрой и Минцифры едины в своем мнении по поводу вопроса о свободном доступе операторов в МКД.