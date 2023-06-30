Максимальная ставка по микрозаймам и размер предельной задолженности снизятся с 1 июля

С 1 июля 2023 года ставка по потребительским микрозаймам не сможет превышать 0,8% в день. До этой даты потолок дневной ставки – 1%, этот лимит действовал с 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Размер предельной задолженности по микрозаймам до 1 года также снизится. Это означает, что в случае просрочки кредитор не сможет начислять заемщику проценты, штрафы, пени и иные платежи, превышающие более чем в 1,3 раза сумму основного долга. Ранее действовал коэффициент 1,5Х.

Эти меры дополняют другие ограничения, направленные на контроль и постепенное снижение долговой нагрузки населения, в том числе клиентов МФО. К примеру, с начала года доля необеспеченных микрозаймов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, не может превышать 35%. С 1 июля этот макропруденциальный лимит снизится до 30%.

«Жители Иркутской области могу решить временные финансовые проблемы с помощью микрозаймов. Но прежде чем брать на себя долговые обязательства, заемщику стоит понять, сможет ли он погасить долг вовремя. Стоит внимательно изучить график платежей и распланировать свой бюджет таким образом, чтобы не было просрочки. Это позволит избежать и оплаты лишних процентов, и проблем с кредитной историей», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

На конец июня в Иркутской области было зарегистрировано 37 микрофинансовых организаций. Всего в Сибири зарегистрировано 200 МФО.