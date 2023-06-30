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Доллар почти 87,5 и не планирует останавливаться на достигнутом

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Рубль в четверг продолжил падение. Доллар впервые с марта 2022 г. приближался к 87,5 руб., евро установил двухмесячный максимум чуть выше 95,5 руб.

– Основным фактором снижения курса рубля остается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Он обусловлен сокращением экспортной выручки из-за геополитического дисконта на поставляемое из России сырье, а также неблагоприятной конъюнктуры сырьевого рынка. В то же время восстановившийся импорт и большие расходы госбюджета усугубляют эту ситуацию для рубля.

Ранее аналитики отмечали, что с технической точки зрения на графике USD/RUB (расчеты завтра) есть динамическое сопротивление на  уровне 92.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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