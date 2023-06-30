Слёт от Эн+ для школьников «Интеллектуальная энергетика» прошел в Иркутской области

На протяжении пяти дней ученики с 8 по 11 классы в парке-отеле «Бурдугуз» проектировали, программировали и управляли городскими мини-энергосистемами. Об этом рассказали организаторы слёта.

А еще приняли участие в деловой игре от Молодежных советов Эн+, встретились с директором Института энергетики иркутского политеха Екатериной Самаркиной, руководителем корпоративного учебно-исследовательского центра Эн+ Владимиром Корневым, а также деканом факультета энергетики и автоматики Братского государственного университета Татьяной Яковкиной и ее студентами. Помимо учебы, школьники активно проводили время в спортивных играх и творческих мероприятиях, а в один из дней отправились на скоростных катерах в Порт Байкал.

Успехи команд оценивали по рейтингам. В финале смены по итогам работы на стендах-тренажерах победу одержала команда «Пи» – трио представителей иркутской гимназии №44. Самым активным на слёте был признан сборный отряд «Остатки алюминиевого кабеля». Победители получили призы от Эн+, а каждый участник именной сертификат и значок. Но главный итог – это создание настоящего заряженного комьюнити будущих увлеченных энергетиков.

Участие в «ЭнергоШколе» помогло многим ребятам задуматься о будущей специальности. Среди них одиннадцатиклассница Екатерина Богданова. – Эта программа мне очень помогла определиться с профессией. Я пойду в энергетику. Хотя ещё до февраля я даже не подозревала, что могу выбрать эту специальность.

Для подготовки качественного кадрового резерва Эн+ воплощает в жизнь различные образовательные проекты на нескольких этапах: школа, вуз, предприятие. Главным инициатором этой идеи стал основатель компании Олег Дерипаска. Отличительная особенность подхода – углубленное знакомство с работой предприятий и специалистами, предоставление возможностей для участия в конкурсах и акселерационных программах. Как итог – выпускники вузов полностью готовы к работе.

Михаил Чекан, преподаватель «ЭнергоШколы»:

– Мы не можем навязать ребятам их роль в будущем, но можем помочь попробовать себя в роли капитана, программиста, аналитика. Это позволяет им наметить траекторию, по которой они хотят развиваться.

Старт второго сезона «ЭнергоШколы» компании Эн+ запланирован на октябрь 2023 года. Организаторы уже приглашают к участию учеников 8-11 классов школ Иркутской области, проявляющих интерес к точным наукам. За новостями можно следить в соцсетях проекта.

Напомним, проект «ЭнергоШкола» проводит Корпоративный университет Эн+ при поддержке Министерства образования Иркутской области с марта этого года. В первом сезоне Первый сезон ребята занимались на образовательной онлайн-платформе и посещали серию познавательных и профориентационных мероприятий в офлайн-формате. Финальное событие первого сезона – вручение билета на образовательный слет «Интеллектуальная энергетика». Также ребята, активно участвовавшие в проекте «ЭнергоШкола», получили рекомендательные письма в энергоклассы, которые дают возможность готовиться к ЕГЭ по русскому языку, математике и физике для поступления в вузы-партнеры – ИРНИТУ и БрГУ. Успешно закончившие энергокласс получат дополнительно 7 баллов при поступлении.