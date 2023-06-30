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«Мы решили не конкурировать, а создавать собственные образовательные программы» – Наталья Альбрехт о hr-стратегии Эн+

Стратегии компаний по привлечению и удержанию персонала в новой реальности меняются. Заместитель генерального директора по персоналу Эн+ Наталья Альбрехт на форуме FCongress «Успех к 30: взгляд на новый мир» в рамках сессии «Технологии и люди: Как меняются фокусы HR» рассказала, как трансформируется HR-менеджмент.  

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– Мы решили не конкурировать с технологическими компаниями напрямую, а начали создавать собственные образовательные программы. Начиная со второго курса, студенты могут получить дополнительное образование в IT-сфере. Мы даем им стипендии, и возможность участия в реальных проектах на наших промышленных объектах. Мы увидели, молодых людей привлекает возможность прикоснуться к чему-то реальному, осязаемому, что является основой экономики России, – сказала Наталья Альбрехт.

Как получить стипендию, начать карьеру или устроиться на работу в Эн+ и РУСАЛ, можно узнать на сайте https://career.enplusrusal.ru/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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