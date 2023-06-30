Эскроу-счета для физлиц на строительство домов запустят в России

Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали «Известиям» в Минстрое.

– Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке, – рассказали в министерстве. – По таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома.

Сегодня эскроу-счета используют девелоперы: на них хранятся деньги дольщиков до момента ввода дома в строй, средства же для стройки выдают банки в кредит. С конца 2021 года застройщики могут использовать механизм эскроу-счетов и для возведения малоэтажных жилых комплексов, поселков.

Этот же механизм, вероятно, будет использоваться и для стройки частных домов с помощью наемных подрядчиков. В этом случае схема будет выглядеть примерно так: деньги заказчика, в том числе ипотечные средства, окажутся на эскроу-счете. Подрядчик построит дом либо за свой счет, либо на заемные средства. А когда объект будет сдан, он заберет деньги с эскроу-счета. Подробности механизма пока прорабатываются.