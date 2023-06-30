Сбербанк и АЗС «БРК» реализовали возможность оплачивать товары по QR-коду

Иркутское отделение Сбербанка и сеть АЗС «Байкальская региональная компания» реализовали возможность оплаты телефоном за товары и услуги, используя QR-код.

Для оплаты по QR коду необходимо навести камеру телефона на QR-код на экране терминала и перейти по ссылке. Затем выбрать способ оплаты: SberPay или СБП. Если покупатель выбирает SberPay, то процесс оплаты продолжится в приложении СберБанк Онлайн, при этом начисляются бонусы СберСпасибо.

При выборе Системы быстрых платежей (СБП) покупатель сам определяет в приложении какого банка нужно завершить оплату. Бонусы СберСпасибо при оплате по СБП не начисляются.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– Сбер предоставляет своим клиентам возможность оплачивать товары или услуги без использования банковской карты. Такая инновационная технология оплаты удобна и для бизнеса: для подключения платежного решения не нужно покупать отдельное оборудование, все настройки на терминал специалисты Сбера проведут удаленно.

Вероника Шородок, Генеральный директор сети АЗС «БРК»:

– Мы уделяем большое внимание цифровому развитию и повышению качества обслуживания. Теперь клиенты могут выбрать наиболее комфортный способ оплаты по QR, продолжив покупку в приложении любого банка. Кассиру при этом не нужно переключаться между методами оплаты: на терминале доступна как оплата картами, так и по QR-коду. Современные способы оплаты позволяют нашим клиентам экономить время и не волноваться о забытой карте! Мы и дальше намерены расширять стратегическое партнёрство со Сбером.