«ВТБ Мои Инвестиции» откроют доступ к премиальным опционам на валюту

«ВТБ Мои Инвестиции» одними из первых на рынке предоставят своим клиентам доступ к премиальным опционам на валюту. Новый финансовый инструмент позволит зарабатывать на изменении курса в рублях, без необходимости приобретать валюту. Опционы появятся на срочном рынке Московской биржи с 3 июля и будут доступны клиентам со статусом квалифицированного инвестора, а также прошедшим соответствующее тестирование.

Новый инструмент подойдет тем, кто заинтересован получать доход от изменения курса валют и зарабатывать больше, чем по валютным фьючерсам. Премиальные опционы обладают простой механикой, поэтому будут понятны даже начинающим инвесторам.

Опционы станут доступны на валютные пары: доллар/рубль, евро/рубль, юань/рубль.

Для того чтобы процесс инвестирования был максимально комфортным, «ВТБ Мои Инвестиции» предложат:

упрощенный режим отображения котировок для новичков на фондовом рынке и режим опционного деска, более привычный для опытных инвесторов;

наглядные графики, которые позволяют анализировать необходимые показатели, что сокращает время на принятие инвестиционных решений.

Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ:

«Мы продолжаем расширять линейку продуктов, доступных в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», предлагая нашим клиентам самые актуальные инвестиционные идеи, запущенные на Московской бирже, и делая процесс инвестирования максимально комфортным. Уверен, что премиальные опционы на валюту станут отличным решением для тех, кто не готов рисковать, покупая доллары или евро, но рассчитывает получать доход от изменения курса валют. Особенно актуален запуск продукта ввиду кратного роста наших клиентов на срочном рынке. Мы уже отмечаем постоянный рост объема торгов премиальными опционами, что подтверждает востребованность данного типа инструментов среди инвесторов».

Премиальные опционы являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения. При покупке опциона клиент не несет никаких расходов, кроме его цены (премии), при этом ежедневная переоценка и начисление/списание маржи отсутствуют.