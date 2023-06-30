Совокупные долги россиян перед кредитными организациями составили 30 трлн рублей

Месяцем ранее – по итогам I квартала – эта цифра достигала 27,8 трлн рублей, увеличившись с 26,9 трлн рублей на конец 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центробанка и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).

А уровень закредитованности россиян (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%. Таковы данные исследования проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков», подготовленного на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ. В документе, с которым ознакомились «Известия», отмечается: средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей.

Это значит, что II квартал покажет еще больший рост закредитованности, считает эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская. Если долги будут увеличиваться и дальше, но при этом продолжит стагнировать уровень реальных доходов, то будет расти бедность, люди не будут вкладывать в экономику, для нормальной работы которой нужен круговорот денег, говорит она.