Россия заместит западные технологии за 10-15 лет

Аналитики приводят в пример отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которая включает в себя компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, IT-услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Этот процесс, по мнению аналитиков, займет 10-15 лет. В докладе подчеркивается, что в России уже есть определенные заделы в квантовых вычислениях и связи, фотонике, искусственном интеллекте, но мало разработок по электронной компонентной базе, которая необходима для развития отрасли ИКТ.

В ближайшем будущем в РФ будет два параллельных процесса: частичное производство внутри страны и параллельная экспансия на юго-восточные рынки, рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его ожиданиям, во многом Россия просто переориентируется с западного оборудования на китайское. Соответственно, придется выстраивать всю программную и аппаратную периферию вокруг него.

– Мы так или иначе будем развивать и экспортировать собственные технологии, потому что в мире есть спрос на независимые решения. Однако не прекратятся поставки из Китая, который уже давно наладил производственные циклы в этой области, – считает эксперт.