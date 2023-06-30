К психологу готовы пойти только 10% иркутян

Психологам и психотерапевтам доверяет каждый четвертый иркутянин, не доверяют 4 из 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Опыт обращения за профессиональной психологической помощью имеет каждый шестой иркутянин (15%): 10% считают консультацию полезной, 5% — бесполезной. Женщины обращаются к психологам или психотерапевтам вдвое чаще мужчин (25 и 13% соответственно). Горожане до 34 — чаще тех, кто старше 45 лет (24 и 11%). Опрошенные с зарплатой до 50 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает больше: 20% против 9% среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

В целом о доверии специалистам, оказывающим помощь при психологических проблемах, сегодня говорят 25%, о недоверии — 39%.

Опрошенные до 34 лет готовы положиться на их рекомендации чаще, чем старшее поколение (52% против 23% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем хуже они относятся к специалистам такого профиля: если среди горожан с доходом до 50 тыс. руб. о недоверии профильным специалистам говорит каждый третий (34%), то среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — почти каждый второй (46%).

К кому иркутянин чаще всего обращаются за психологической помощью, поддержкой, советом? К психологам или психотерапевтам — 1 из 20 горожан (5%). Гораздо чаще за психологической поддержкой приходят к своей второй половине (16%), друзьям (14%) и родственникам (11%). 1 из 100 изливают душу и ищут сочувствия в соцсетях. 8% находят другие варианты получения психологической помощи. 45% не обращаются ни к кому, предпочитая решать свои проблемы в одиночку.

Искать поддержки у родственников больше свойственно женщинам, а решать свои психологические проблемы самостоятельно — мужчинам. За советом к родителям и супругам чаще приходят опрошенные от 35 до 44 лет (15% и 24% соответственно), к друзьям и психологам/психотерапевтам — респонденты до 34 лет (16% и 8%). Чем старше горожане и чем больше они зарабатывают, тем больше среди них тех, кто за поддержкой не обращается ни к кому, надеясь только на свой внутренний ресурс.

Число иркутянин, допускающих возможность того, что в сложной ситуации они обратятся за помощью к психологу или психотерапевту достигло 33%, причем 10% в этом уверены, а 23% — скорее обратятся. Намного чаще других об этом говорят опрошенные до 34 лет (65%).

Для 60% мужчин и 55% женщин пол психолога и психотерапевта не имеет значения. Каждая третья представительница прекрасного пола предпочла бы специалиста-женщину (33%), и только 5% — мужчину. Сильный пол одинаково часто выбирает специалистов-мужчин и женщин (15% и 13% соответственно).