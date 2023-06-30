Юань занял более 50% расчетов за электронику у российских импортеров

Во II квартале 2023 года на денежную единицу КНР впервые пришлось более 50% платежей за бытовую технику и гаджеты, закупленные импортерами РФ, рассказали «Известиям» несколько участников высокотехнологичного рынка.

О том, что во II квартале 2023 года больше половины поставок электроники и бытовой техники в РФ было оплачено китайскими юанями, а не долларами и евро, как раньше. Зачастую это единственная возможность оплатить поставки быстро и без проблем, отметил один из них.

Доля платежей за импорт техники и электроники в национальных валютах сейчас действительно растет, подтверждает источник, близкий к одной из розничных сетей. По его словам, речь идет не только о юанях, но и о валютах стран СНГ – там, в частности, производится часть поставляемой в Россию бытовой техники. Такую тенденцию источник объясняет меньшей волатильностью курсов валют этих стран по сравнению с долларом и евро.

– Все зависит от товарной категории и регионов поставок. Например, если вы ввозите iPhone с Ближнего Востока, платить придется все-таки в долларах, – объяснил собеседник «Известий».