Иркутянка выиграла умный телевизор на летней ярмарке недвижимости

Летняя ярмарка недвижимости прошла в Иркутске на площадке Сбера по адресу ул. Нижняя Набережная, 10. Ведущие застройщики и агентства недвижимости Приангарья представили жилые комплексы и специальные предложения по приобретению, продаже и аренде недвижимости, в том числе, загородной.

Участники, подавшие во время мероприятия заявку на ипотеку Сбера, могли участвовать в розыгрыше умного телевизора Sber диагональю 55 дюймов.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка

- Ярмарка недвижимости — это уникальная возможность получить консультацию по всем вопросам и сравнить квартиры в разных жилых комплексах. А наши специалисты расскажут обо всех условиях ипотечного кредитования и сервисах безопасных расчетов.

На ярмарке были представлены такие жилые комплексы, как «Свои люди», «Стрижи Сити», «Квартал Стрижи», «Затон», «Лето», «Первый Ленинский квартал», «Взлетка», «Хрустальный парк» (Датский и Австрийский квартал), «Художник», «Радужный парк», «Сибиряков», «Сокольники», «Видный», «Скандинавия», «Новый рекорд», «Журавли», «Авиатор», «Символ», «Botanica», «Zenith», «Новые горизонты на Пушкина», «Пулковский», «Семья», «Весна», «Suncity», «Союз priority», «Якоби-парк», «Клубный дом Бабр».

Анна Смирнова, победитель розыгрыша:

- Я уже выбрала квартиру, которую хотела приобрести в ипотеку, но сомневалась в своем решении. Поэтому, предложение менеджера Сбербанка прийти на ярмарку недвижимости показалось очень интересным. И действительно, на ярмарке было много предложений от разных застройщиков, я определилась и решила свой выбор не менять. Также узнала много интересного про возможности ипотечного кредитования в Сбере. Очень рада, что победила в розыгрыше! Спасибо Сберу!