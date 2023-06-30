Промышленность в мае: рост экономики запущен, прогнозы улучшены

В мае 2023 года промышленное производство показало высокие темпы роста (+7,1% г/г, после +5,2% г/г в апреле и +1,2% г/г в марте). По итогам января-мая промышленность выросла на 1,8% г/г.

Второй месяц подряд фиксируется расширение выпуска промышленной продукции относительно докризисных уровней 2021 года (промышленное производство превысило уровень мая 2021 года на 4,4%, в апреле было +2,4%).

Исключая календарный и сезонный факторы, рост промышленности продолжается уже 4 месяца подряд (+0,7% г/г в мае, после +1,7% г/г в апреле).

Рост выпуска промышленной продукции устойчив и наблюдается по широкому кругу отраслей. Считаем, что структурные ограничения (проблемы с комплектующими, разрушение цепочек поставок и т.д.), вызванные реализацией прошлогоднего кризиса, в целом преодолены. Прогноз динамики промышленного производства в 2023 году существенно улучшен (до +2,7% г/г с -0,1% г/г), и это позволяет заметно повысить прогноз роста реального ВВП.

В мае, как и в апреле, рост показала добыча полезных ископаемых (+1,9% г/г, после +3,1% г/г в апреле). Рост добычи после 7-ми месячного периода спада и санкций на нефтегазовый сегмент является сильным позитивным сигналом.

Продолжался быстрый рост добычи угля (+6,3% г/г), прочих полезных ископаемых (+2,4% г/г), а также отраслевых услуг (+1,6% г/г). Добыча металлических руд в отличие от прошлого месяца показала отрицательную динамику (-2,5% г/г). Данные по нефтегазовому сектору остаются закрытыми.

Главным драйвером роста промышленного производства

остается обработка (около 2/3 промышленности). В мае она выросла на 12,8% г/г (после +8% в апреле и +6,3% г/г в марте). За январь-май рост обрабатывающей промышленности составил 4,8% г/г.

Практически все отрасли обработки не только улучшили динамику выпуска продукции в мае, но и показали рост реального производства относительно мая 2021 года. Большинство из них демонстрируют такой результат второй месяц подряд.

Наиболее высокий расширенный рост промышленности в мае показали производства, связанные как с ОПК, так и с внутренним спросом:

электроника (+79% к маю 2021 года);

мебель (+43%);

прочий транспорт (+35%);

лекарства (+34%);

электрическое оборудование (+31%);

металлоконструкции (+16%);

машины и оборудование (+11%);

стройматериалы (+10%);

металлургия (+7%);

пищевая промышленность (+7%).

Перечень отраслей, производство в которых остаётся ниже докризисных значений, достаточно узкий: деревообработка, производство бумаги и производство автомобилей. Деревообработка вряд ли может быстро вернуться к прежним уровням производства, так как была ориентирована на закрытые западные рынки (относительно мая 2021г. спад на 12%). Производство автотранспорта в мае выросло на 86,3%г/г, но до докризисного уровня еще далеко (около 35%). Производство бумаги почти восстановилось (-1,5% к докризисному уровню).

Энергетика в мае продолжила показывать умеренную негативную динамику (-1,1% г/г и -0,6% г/г за январь-май), за счет снижения объемов производства пара и горячей воды (-2,6% г/г). Спад в наименее весомом сегменте промышленности - водообеспечении и экологии - снова усилился (-6,3% г/г и -7,6% г/г за январь-май), однако в краткосрочной перспективе может смениться ростом за счет эффекта низкой статистической базы.

Вывод. Рост промышленного производства имеет устойчивый характер и наблюдается по широкому спектру отраслей. Причем, практически по всем отраслям обрабатывающей промышленности фиксируется рост к уровням 2021 года. Есть все основания полагать, что промышленные предприятия смогли преодолеть шок от разрушения цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции. Это объясняет превышающий ожидания рост в секторе.

На фоне улучшения прогноза по динамике промышленного производства и выхода ряда статистических данных мы повышаем прогноз роста реального ВВП России в 2023 году (с +0,8% до +1,8%). Оценка сроков выхода экономики России к докризисным уровням смещена со второй половины 2024 года на начало 2024 года.