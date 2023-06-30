Рынок загородной элитной недвижимости московского региона существенно пополнился новым предложением

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, объем предложения на первичном рынке загородной элитной недвижимости увеличился за год на 40%, а объем предложения на вторичном рынке – на 15%. Всего с начала 2022 года на первичном рынке загородной элитной недвижимости Московского региона появилось шесть новых проектов, еще в двух проектах были открыты продажи новых очередей. Количество реализованных лотов в I полугодии 2023 года превысило 100, что сопоставимо с показателем объема продаж за весь 2022 год.

С начала 2023 года на рынке загородной элитной недвижимости Московского региона был анонсирован новый коттеджный поселок «Камыши». Всего за полтора года (с начала 2022 года) на первичном рынке появилось шесть новых коттеджных поселков, еще в двух проектах были открыты продажи новых очередей. В целом на конец июня 2023 года на первичном рынке экспонируется 673 лота против 483 лотов годом ранее. На вторичном рынке предлагается 1 863 лота против 1 627 лотов в конце I полугодия 2022 года.

По предварительным итогам I полугодия 2023 года основной объем предложения на первичном рынке представлен в формате участков без подряда: суммарно на них приходится 69% всего первичного предложения, коттеджи и таунхаусы составляют 19% и 12% соответственно. На вторичном рынке 79% предложения формируют коттеджи, на земельные участки и таунхаусы приходится 16% и 5% соответственно.

По словам Татьяны Алексеевой, директора департамента загородной недвижимости NF Group, активный выход нового предложения в течение прошлого года существенно изменил структуру рынка и отразился на корректировке ценовых показателей, в связи с чем бюджеты предложения по всем форматам загородного жилья снизились на первичном рынке и увеличились на вторичном.

В I полугодии 2023 года на первичном загородном элитном рынке было заключено более 100 сделок, что почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Активным спросом пользовались новые проекты, больше всего сделок пришлось на участки без подряда. При этом почти половина покупок пришлась на земельные участки (48%), на коттеджи и таунхаусы – 31% и 21% соответственно.