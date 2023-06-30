Сбер снижает ставки по «Семейной ипотеке»

Сниженная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%. Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно в 546 ЖК по всей России на Домклик .

Скидка до 3,8 процентных пункта по льготной программе доступна на Домклик покупателям новостроек в период строительства при сроке кредита от 20 лет.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Совместно с нашими партнёрами-застройщиками мы сделали льготную ипотеку ещё более доступной для семей с детьми. Теперь приобрести жильё можно по сниженной ставке от 1,9% годовых, а в Дальневосточном регионе — от 0,9%. Эта мера поддержки позволит снизить финансовую нагрузку для наших клиентов в период ожидания ключей от новой квартиры».