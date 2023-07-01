Количество подтопленных населенных пунктов в Иркутской области выросло до семи

Семь населенных пунктов Казачинско-Ленского и Катангского районов Иркутской области попали в зону паводка, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время подтоплены 178 приусадебных участков и 87 частных жилых домов, в которых проживали на момент подтопления 307 человек, в том числе 68 детей. Речь о поселке Улькан, селе Казачинское, деревнях Ключи, Юхта, Седанкина, Тарасово, Нижнемартыново.

Кроме того, залито шесть участков дорог Казачинское – Карнаухово, Казачинское – Ермаки, Казачинское – Мартыново, Улькан – Тарасово, Улькан – Юхта, Ключи – Казачинское. Без автомобильного сообщения остаются деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово.

На месте трудятся спасатели – они оказывают помощь людям и домашним животным, которые при необходимости эвакуируют. Известно, что паводок начался на территориях из обильных осадков, которые наблюдаются на территориях.