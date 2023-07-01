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В Братске до конца 2023 года появится более 80 новых автобусов и троллейбусов

Обновление парка общественного транспорта – покупка троллейбусов и автобусов на газомоторном топливе – завершается в городе Братске Иркутской области: до конца 2023 года здесь появится более 80 новых машин, рассказали в региональном правительстве.

«Закупка техники идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух»  нацпроекта «Экология». Всего в 2022 и 2023 годах будет закуплена 81 единица общественного транспорта. Это 45 троллейбусов и 36 автобусов. Их доставляют партиями», – пояснили власти.

Уже приобретено  27 автобусов и 22 троллейбуса. Техника проходит проверку. 20 троллейбусов и 10 автобусов уже вышли на линии. Все приобретенные транспортные средства будут способствовать снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух.

На обновление парка в 2022 и 2023 годах Братску выделили около 1,4 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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