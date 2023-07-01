Иркутянка отдала больше миллиона мошенникам ради спасения от уголовного преследования

Мошенники обманули жительницу города Иркутска на 1,2 млн рублей – они убедили пенсионерку в том, что ее ей грозит уголовная ответственность, рассказали в региональной полиции.

Установлено, что аферисты связались с жертвой через мессенджер – первым ей позвонил мужчина и представился следователем. Он рассказал выдуманную историю о задержанном мошеннике, перечислившем от ее имени 500 тысяч рублей на финансирование иностранных зарубежных организаций.

Женщину запугивали уголовным делом и заставляли действовать по указаниям злоумышленников. В дальнейшем с женщиной связались другие участники обмана и, представляясь различными должностными лицами, требовали снять все имеющиеся деньги и перечислить на их счета.

Введенная в заблуждение иркутянка обратилась в отделение банка, однако после ряда вопросов реальные работники финансовой организации разъяснили ей, что звонки поступают от мошенников, и отказались выдавать наличные.

Тогда заявительница поехала в другое отделение банка, где целенаправленно скрыла от сотрудников информацию о поступавших звонках. Там она сняла наличные, после чего перечислила средства аферистам.