Катер бренда Vigor четвертый раз загорелся в Иркутской области

Пожар на катере Vigor произошел сегодня днем в Иркутской области – возгорание на судне этого производителя фиксируют в Приангарье уже в четвертый раз, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел в 12:41 на лодочной станции «Альбатрос» в Усть-Илимске. На момент прибытия первого подразделения плавсредство было полностью охвачено огнем, возникла угроза соседним катерам, однако она миновала: пожар был ликвидирован в течение 10 минут.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Установлено, неожиданно произошел хлопок и загорелся моторный отсек, когда владелец подплывал к лодочной станции на этом судне. Мужчина успел выкинуть на пристань канистры с бензином и выпрыгнуть из катера. Поскольку борт прогорел, транспорт затонул.

По словам специалистов, возгорание могло произойти из-за скопившихся паров бензина. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность топливной системы.