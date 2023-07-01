Новый очаг бешенства обнаружили в Иркутской области: болезнь добралась до Братска

Карантин по бешенству ввели в СНТ «Юбилейный» города Братска Иркутской области – это связано с регистрацией случая инфицирования на его территории, рассказали в региональном правительстве.

«28 июня на ветеринарную станцию обратился владелец кошки, у которой были признаки бешенства – на следующие сутки животное скончалось. 30 июня пришло лабораторное подтверждение болезни», – пояснили власти и добавили, что в настоящее время ведется вакцинация животных в садоводстве.

Первый за десятилетия случай бешенства был зарегистрирован недавно в Усть-Илимском районе недалеко от поселка Седаново: там болезнь подтвердилось у домашней собаки. После на территории обнаружили мертвого соболя. Для профилактики в лесных угодьях будет разложена вакцина для диких зверей.

Также власти призывают всех владельцев домашних и сельскохозяйственных животных провести вакцинацию, ни в коем случае не замалчивать случаи гибели, с подозрительными признаками обращаться к ветеринарам, чтобы предотвратить распространение болезни, которая является смертельно опасной для людей.