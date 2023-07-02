Названа дата открытия пострадавшего от пожара спорткомплекса «Олимпиец» в Усть-Илимске

Капремонта спортивного комплекса «Олимпиец», который пострадал от пожара, ведется в настоящее время – техническая готовность объекта составляет 60%, рассказали в правительстве Иркутской области.

«Сегодня осмотрел этот объект, есть вопросы к подрядчику, мы все их обсудили. Принято решение, что работы строители должны завершить к 1 декабря этого года. Дополнительное финансирование было выделено, все условия для качественной работы есть. Это долгожданный объект для жителей Усть-Илимска. Его территория позволяет создать хороший спортивный кластер, на базе которого можно проводить соревнования», – отметил Игорь Кобзев, накануне посетивший учреждение.

Ремонт «Олимпийца» ведется с 2021 года по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». В мае этого года на объекте произошел пожар – пострадала кровля здания, где располагается большая чаша бассейна. После проведения экспертизы было принято решение продолжить ремонтные работы.