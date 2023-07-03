Все затопленные в Иркутской области дома освободились от воды

Дома, которые попали в зону паводка в Казачинско-Ленском и Катангском районах Иркутской области, освободились от воды, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время в поселке Улькан подтопленными остаются 29 участков, в селе Казачинское – три, в Юхте – 10, в Тарасово – один. А село Подволошено полностью вышло из зоны паводка. В реках в районе всех населенных пунктов вода опустилась ниже критических отметок.

А вот по затопленным участкам дорог Казачинское – Карнаухово, Казачинское – Ермаки, Казачинское – Мартыново, Улькан – Тарасово, Улькан – Юхта, Ключи – Казачинское по-прежнему не проехать: без автомобильного сообщения остаются деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово.

Группы спасателей продолжают работать на территориях и оказывать помощь населению.