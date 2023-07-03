Почти 1,6 тысячи человек остались без света из-за града и сильного ветра в Иркутской области

Град обрушился на Нижнеудинский район Иркутской области – осадки и ветер оставили без света около 1,6 тысячи человек, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«Было обесточено три линии по 10 кВ. Под отключение попали 1580 человек. На данный момент по двум линиям электроснабжение восстановлено», – пояснили в ведомстве.

Бригады будут работать до полного возвращения энергоснабжения во все дома. По данным энергетиков, причиной обрывов стали упавшие на провода из-за сильного ветра ветки. У аварийных бригад уже есть адреса, где случились инциденты.

Объекты коммунальной инфраструктуры – водозабор, очистные сооружения – под напряжением. Больница также работает в штатном режиме.