Кого спрашивают об образовании на собеседованиях?

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, каких специалистов чаще всего при трудоустройстве спрашивают об их образовании.

В целом, 44% соискателей постоянно сталкиваются с вопросом об образовании при трудоустройстве, еще 17% признались, что такие вопросы потенциальные работодатели им задавали, но такое случалось нечасто, а 25% сообщили, что их либо никогда не спрашивали об образовании, либо редко. Остальные затруднились с ответом или пока не были ни на одном собеседовании.

Интересно, что среди специалистов, для трудоустройства которых образование играет значение, лидируют соискатели из сферы науки и образования - 69% из них всегда или часто вынуждены отвечать на вопрос, где они учились. На втором месте медики (68%), на третьем – юристы (64%). В первую пятерку специалистов, для которых успех в трудоустройстве зависит от образования, попали также специалисты из сферы производства и сельского хозяйства (62%) и строители (59%).

При этом, меньше половины (42%) соискателей из сферы высшего и среднего менеджмента сообщили, что потенциальные работодатели часто или всегда спрашивали их об образовании, а среди ИТ-специалистов таких еще меньше – 34%. Наименьшая доля тех, кто часто получает вопросы о своем дипломе на собеседованиях, приходится на специалистов по маркетингу, рекламе и PR (33%).

В ходе опроса аналитики hh.ru уточнили, как часто соискатели применяют знания, полученные в учебном заведении (вузе, ссузе и т.д.) на текущем месте работы. На что почти половина респондентов, которые работают по специальности или в смежной области, ответили, что часто или всегда (45%). Еще 26% дали ответ «иногда», а 27% – «редко» или «никогда». Среди тех специалистов, кто не работает по полученной профессии, 62% говорят, что полученные во время учебы знания, им не пригодились.

«Отношение и требования рынка труда к образованию на фоне растущего дефицита кадров, действительно, меняется. Аналитика hh.ru показывает снижение доли вакансий с требованием обязательного высшего образования – в 2022 году таких было лишь 11%. Это объясняется тем, что работодатели в условиях сужающегося выбора кандидатов смотрят не на диплом, а на реальные навыки и знания соискателей. С другой стороны, мы входим в эпоху long-life learning, которая меняет концепцию образования, в принципе. Учиться теперь нужно постоянно, так знания быстро девальвируются. Появляются новые технологии, которых не было раньше, и которым не могли научить в вузе, пример тому – чат GPT, который активно используют в работе некоторые компании.

Какие знания и навыки будут нужны специалистам через пять лет – никто сейчас не скажет точно. Хорошее образование в наше время – это, прежде всего, получение хорошей «базы». Для ИТ-специалистов или экономистов, к примеру, это будет математика. А дальше знания нужно будет апгрейдить, в зависимости от того, что нужно рынку труда и в какой профессии будет интересно развиваться самому соискателю», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.