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Пять российских банков уже проводят трансграничные переводы через СБП

В мае прошло в два раза больше таких операций, чем в апреле. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием их зарубежных банков-партнеров. Таких иностранных партнеров на сегодня 14 из трех стран. Операций пока не так много, как хотелось бы, но сервис активно развивается», – говорит она.

Пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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