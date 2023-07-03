Пять российских банков уже проводят трансграничные переводы через СБП

В мае прошло в два раза больше таких операций, чем в апреле. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием их зарубежных банков-партнеров. Таких иностранных партнеров на сегодня 14 из трех стран. Операций пока не так много, как хотелось бы, но сервис активно развивается», – говорит она.

Пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну.