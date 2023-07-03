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Замены Zara и Bershka появятся в России лишь в 2024 году

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Это магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet, рассказали «Известиям» несколько брокеров торговой недвижимости.

Только в конце года собственник оценит динамику продаж, после чего примет решение о том, как будет развиваться сеть магазинов одежды в РФ, добавил собеседник. К началу 2024-го компания продаст «несколько сезонных коллекций, и будет понятно, на какой оборот и прибыль выходят бренды». Сейчас ритейлер сталкивается со сложностями в логистике, как и другие торговцы, что чревато низкими оборотами.

Директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова подтвердила «Известиям», что торговая сеть не рассматривает новые площадки под магазины, она анализирует работу уже открытых точек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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