ЦБ оценил итоги работы «светофора»

Клиентами с высоким уровнем риска стали в четыре раза чаще отказывать в проведении транзакций, сообщили «Известиям» в Центробанке.

За год работы системы «светофора» крайние меры применили в отношении 115 тыс. таких клиентов.

Работа платформы также позитивно сказалась на положении большинства (около 97%) клиентов банков, которые входят в «зеленую» зону, добавили в ЦБ. Доля отказов кредитных организаций в проведении транзакций компаниям с низким уровнем риска сократилась на 40%.

Спустя год работы платформы ЗСК объемы подозрительных операций продолжают снижаться, уточнили в Банке России. Помимо того, она предотвратила вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.