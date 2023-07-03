Минсельхоз намерен распространять опыт Тульской и Липецкой областей по сбыту фермерской продукции через агрегатор

Причем такая практика может пригодиться и за пределами России, пишут «Известия».

Правительственная комиссия согласилась с целесообразностью проработки вопроса о наделении субъектов Российской Федерации правом создания центров региональной фермерской продукции – агроагрегаторов. К этому призвала правительство большая группа парламентариев из обеих палат Федерального собрания.

В настоящее время Минсельхозу России поручено направить в субъекты РФ информацию о реализации пилотных проектов, призванных обеспечить фермерские хозяйства дополнительным каналом сбыта через торговые сети на территории Тульской и Липецкой областей, с рекомендациями по организации аналогичных агрегаторов в субъектах страны.

В ТПП указывают, что имеющийся опыт может быть распространен не только на другие регионы России, но и на союзные страны, например, в пространстве ЕАЭС. Это позволит увеличить число экспортеров среди отечественных крестьянско-фермерских хозяйств и повысить узнаваемость их брендов в мире.