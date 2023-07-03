Первый университет на STEM-модели заработал в России

Образование по STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics) появилось в США в начале XXI века. О развитии системы в России рассказали «Известия».

В России также уже имеются программы, основанные на STEM-модели, однако университет, полностью построенный на ней, появился впервые. Как рассказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, с осени стартует первая двухгодичная программа на 50 человек, а в следующем году начнется первый набор на программу бакалавриата, которая будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.

Отбор первенцев нового вуза уже стартовал и продлится до середины августа.

«Академия Data Science подойдет студентам с четвертого курса бакалавриата, выпускникам бакалавриата, а также опытным специалистам, кто хотел бы освоить работу с данными и поменять профессию. Достаточно иметь крепкую базу в одной из точных дисциплин: математика, физика, экономика или IT. Плюсом будет знание одного из языков программирования, например Python», – рассказала руководитель «Тинькофф Образования» Варвара Смирнова.