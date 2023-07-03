Украина включила АНХК в санкционный список

Ограничения в отношении 17 российских нефтеперерабатывающих предприятий будут действовать 10 лет. Кроме того, под ограничительные меры подпало 291 юридическое лицо, в частности, российские заводы и компании. С указом президента Украины Владимира Зеленского ознакомилось ТАСС.

В списке значатся московский и омский НПЗ «Газпром нефти», «Лукойл-Волгограднефтепереработка», «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и «Лукойл-Ухтанефтепереработка».

Кроме того, ограничения распространяются на Ачинский, Комсомольский, Новокуйбышевский, Сызранский и Хабаровский НПЗ, а также на Ангарскую нефтехимическую компанию, Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», Независимую нефтегазовую компанию, «Орскнефтеоргсинтез» и «Газпром нефтехим Салават».