Банк Уралсиб принял участие в работе агропромышленного форума «День сибирского поля – 2023»

С 28 по 29 июня в Алтайском крае прошел Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля - 2023», участником которого стал Банк Уралсиб.

Мероприятие традиционно проходило в Сибирском агропарке на 37-м километре Павловского тракта, в нем приняли участие более 330 компаний из регионов России. Форум стал площадкой для демонстрации новых технологий, местом встречи фермеров, товаропроизводителей, переработчиков, инвесторов. Участники презентовали технику и оборудование для полеводства и животноводства, представили большой ассортимент семян, удобрений, средств защиты растений, а также предложили различные услуги для АПК. Ведущие банки региона представили свои продукты и сервисы для аграриев.

Банк Уралсиб оборудовал свою локацию для встречи гостей агропромышленного форума. Сотрудники банка консультировали посетителей по банковским продуктам и услугам, в том рассказывали об особенностях овердрафта и лизинга, а также о работе в рамках кредитной программы «Бизнес-Фермер»*. Посетители смогли получить ответы на интересующие вопросы по программам кредитования и специальным акциям, проходящим в Банке Уралсиб. В ходе работы форума банком были достигнуты договоренности с десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании.

«Участие в агропромышленном форуме позволило нам рассказать большому количеству потенциальных клиентов о возможностях Банка Уралсиб, представить продукты, услуги и сервисы, познакомиться с большим количеством представителей агропромышленного сектора. Я убежден, что мы можем быть полезны аграриям и предложить конкурентоспособные услуги, выстроить с предприятиями взаимовыгодные отношения», – отметил территориальный директор Алтайской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Алексей Воропаев.

«Бизнес-Фермер»* - кредитный продукт на цели финансирования оборотного капитала/осуществления текущих расходов, предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям или организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, или относиться к малым формам хозяйствования. Минимальная сумма кредита – 1 000 000 (один миллион) рублей, максимальная сумма кредита- 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Срок кредитования -12 месяцев. Процентная ставка – 5% годовых.