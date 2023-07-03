Учительница из Братска стала победителем третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» в категории «Начинающие»

В Москве в онлайн-формате состоялся блог-уикенд для 157 блогеров из 56 регионов России, которые стали финалистами третьего сезона проекта «ТопБЛОГ», сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

По итогам конкурсных испытаний победителем из Иркутской области стала Светлана Ширяева. Благодаря проекту «ТопБЛОГ» она освоила приложение вертикальных видео Yappy, начала делиться полезным контентом, посвященным спорту и физическому здоровью. Светлана Ширяева – учитель физической культуры и работает МБОУ «СОШ №1» МО Братска. Благодаря проекту «ТопБЛОГ» Светлана за два месяца набрала более 200 подписчиков и усовершенствовала свои навыки в монтаже видео.

«Во-первых, я очень хотела бы порекомендовать пройти каждому этот конкурс. Я даже не могла представить, что достигну таких результатов. А во-вторых, я сделала колоссальной прорыв – поборола страх камеры. Для меня это было настоящим испытанием. Спасибо всей команде проекта «ТопБЛОГ» за профессионализм и такую невероятную поддержку», – поделилась своими впечатлениями Светлана Ширяева.

В новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» учитывается и подчеркивается индивидуальность авторов контента, поэтому все участники конкурса поделены на три категории: «Начинающие», «Блогеры» и «ТопБЛОГеры», чтобы подобрать оптимальную траекторию развития для каждого.