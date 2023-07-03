«460 тыс. м² многоквартирного жилья планируется ввести в Иркутской области в 2023 году», – Игорь Кобзев

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудили реализацию нацпроектов. В ходе встречи рассказали о темпах ввода жилья и реализации программы по переселению из аварийных домов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

За первые пять месяцев текущего года в Иркутской области введено 621,5 тысячи квадратных метров жилья. За январь-май сдано под ключ 6864 квартиры. На сельскую местность приходится 57,2% введенного жилья. Основная доля введённой площади жилья приходится на индивидуальных застройщиков 74,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2023 году Минстрой РФ поставил региону задачу ввести 440 тысяч квадратных метров многоквартирных домов.

– Эта задача будет выполнена. Предполагаемый объем ввода МКД в 2023 году, по данным министерства строительства области, составит 460,7 тысячи квадратных метров. По данным на начало июня, в регионе уже построено 139,6 тысячи квадратных метров МКД, – рассказал Игорь Кобзев.

Кроме того, в Иркутской области жилищное строительство обеспечено федеральной поддержкой в рамках программы «Стимул». В общей сложности в 2023 году на реализацию мероприятий программы направлено 817 миллионов рублей. Глава региона уточнил, что региональное ведомство направило в Министерство строительства России новые заявки на федеральное финансирование.