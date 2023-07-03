Иркутская область заняла 59 место в России по качеству дорог

Согласно рейтингу РИА Новости, Приангарье заняло 59 место в РФ по качеству дорог. Соседние регионы – Красноярский край, Новосибирская область и Бурятия заняли 20, 48 и 53 места.

В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю дорог регионального и местного значения приходится 69,1%. В восьми регионах (Хабаровский край, Якутия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Карелия, Сахалинская и Мурманская области) доля таких дорого находится в диапазоне от 78% до 90%.

В целом по России 52,6% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня, и соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог в 41 регионе.

Лидером рейтинга по качеству дорог снова стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,6% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия, где более 80% автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям.

Согласно исследованию, наилучшее качество дорог характерно преимущественно для экономически развитых регионов, но в данном случае Ингушетия стал исключением. Эксперты отмечают, что в этом регионе одна из самых больших плотностей автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (больше только в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе).

Согласно исследованию, при сравнении ситуации по федеральным округам отмечается, что в Центральном округе наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном – Архангельская область, в Южном – Волгоградская область, в Приволжском – Кировская область, в Уральском – Свердловская область, в Сибирском – Республика Алтай, а в Дальневосточном – Амурская область.