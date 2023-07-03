На БрАЗе готовят площадку под корпуса нового экологичного производства

Активная фаза кардинальной перестройки началась на БрАЗе. Масштабные работы идут и на территории промплощадки, и за ее пределами. Географически участок под строительство новых корпусов Братского алюминиевого завода, площадью 35 ГА находится западнее нынешних границ предприятия. Два года подготовки, согласований и экспертиз позади. В мае получен последний важный и необходимый документ – разрешение на строительство.

– Сегодня здесь производятся земляные работы, планировка объектов инфраструктуры нового завода. Важнейшего инвестиционного проекта, я считаю, не только компании РУСАЛ, но и Иркутской области, - говорит управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин. – Это позволит нам, во-первых, решить экологические проблемы. Во-вторых, именно в объеме промышленного производства позволит эксплуатировать новейшие электролизеры РА-550.

О решении перевести половину производства алюминия в Братске на самую экологичную в современной мировой практике технологию предварительно обожжённого анода компания РУСАЛ объявила два в 2021 году. Общий объем продукции БрАЗа при этом не изменится.

Электролизеры РА-550 – детище инженеров РУСАЛа. РА в названии означает Русский алюминий, 550 – сила тока в килоамперах. Задача разработки собственной технологии поставлена основателем компании Олегом Дерипаской более 10 лет назад. Изобретенные тогда РА-300 и РА -400 уде внедрены в производство.

РА- 550 в течение нескольких лет проходил испытания на опытном участке Саяногорского алюминиевого завода. В новых корпусах электролиза БрАЗа будет установлено 352 таких агрегата.

– Это будет новый завод, лучший в мире, поскольку мы используем технологию РА-550, - комментирует технический директор компании РУСАЛ Виктор Манн. - На сегодняшний день это самая перспективная и самая лучшая технология не только по технико-экономическим показателям, но и по техническим показателям. Выбросов практически нет.

Экологический эффект достигается за счет многих факторов. Новые электролизёры герметичны, не нуждаются в частых технологических обработках, применение предварительно обожжённого анода обеспечивает полное отсутствие выбросов бенз(а)пирена. Завершающая ступень, – «сухая» газоочистка, практически лишает шансов попадания в атмосферу фтористые вещества.

Для того, чтобы освободить место под новые корпуса, демонтируют восемь нынешних. Также будет необходимо перенести ж/д ветку, по которой доставляется сырье и вывозится готовая продукция.

– Мы привели в порядок южную дорогу, полностью реконструировали ее, - рассказывает руководитель проекта кардинальной перестройки БрАЗа Игорь Беспалый. – На период, пока будет строиться железнодорожная ветка, мы сделаем временные объезды на местах с пересечением железной дороги.

Работы по вертикальной планировке участка под строительство разбиты на три этапа. Первый из них, включающий подготовку свайного основания, планируется закончить до конца года.

Тем временем на противоположной стороне промплощадки БрАЗа строительство уже завершается. Два двухэтажных здания появились здесь всего за четыре месяца.

– Мы подготовили строительный городок, – говорит заместитель технического директора компании РУСАЛ Виталий Яковлев. – Мы планируем его в этом году завершить, заселить туда всю команду, и полное управление будет осуществляться именно из этого строительного городка.

Офисные помещения обещают оборудовать к осени. Комфортно разместиться в новых кабинетах смогут 250 специалистов, занятых в проекте кардинальной перестройки. Параллельно завод продолжает текущую модернизацию по проекту «Чистый воздух». Монтаж современных газоочистных сооружений ведется на восьмой и девятой сериях корпусов.