Выездное заседание Регионального совета Иркутской области проходит в Усть-Илимске

В мероприятии принимают участие главы 35 муниципальных образований Приангарья, члены правительства Приангарья и депутаты. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Для Усть-Илимска и Усть-Илимского района этот год юбилейный: городу – 50 лет, району – 55. От души желаю местным жителям здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях, – поздравил местных жителей Игорь Кобзев в начале заседания.

В повестку Регионального совета включены вопросы, актуальные и важные для всех муниципальных образований области.

Так, будет рассмотрен прогноз поступления платежей в консолидированный бюджет Иркутской области на 2023 год в условиях единого налогового счета, участие муниципальных образований в инвестиционном развитии региона, и реализация национальных проектов в Иркутской области.

– Я слежу за проектированием, строительством и капремонтом. Постоянно прошу вас уделять повышенное внимание контролю за подрядными организациями, сроками ввода объектов в эксплуатацию, – отметил глава региона.

Еще один актуальный вопрос – предоставление отдельным категориям медицинских работников социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений. Кроме того, проанализируют результаты лицензионной кампании, проведённой службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области.