Большинство иркутян не хочет расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты

Расплачиваться «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе, 8 из 10 иркутян пока не готовы. Мужчины выступают против оплаты покупок по системе биометрической оплаты чаще женщин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 9% иркутян, тогда как 8 из 10 опрошенных (83%) к этому пока не готовы. В числе их аргументов – неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься – и чья-то покупка пройдет за твой счет», – объясняют респонденты.

О неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин (86% против 80%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (85%).