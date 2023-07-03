МАИ разработал катушку из высокотемпературных сверхпроводников

Деталь увеличит мощность двигателя для самолетов в пять раз, узнали «Известия».

Ученые Московского авиационного института разработали оригинальную технологию производства катушек из высокотемпературных сверхпроводников, то есть обладающих способностью пропускать электрический ток без сопротивления и потерь электроэнергии. Это одна из основных деталей в конструкции электродвигателя, от которой зависят его основные характеристики. Использование таких катушек позволяет повысить мощность электрических моторов почти в пять раз без увеличения их массы.

Принцип действия следующий. По катушкам течет ток. За счет этого создается магнитное поле. Преобразуя энергию магнитного поля, двигатель выполняет механическую работу. По сверхпроводнику можно пропускать более высокий ток, чем по обычному проводнику, а значит, создавать более сильные магнитные поля. При этом уменьшаются потери при протекании тока, поэтому эффективность двигателя становится выше, пояснили ученые.

– За счет этого растет удельная мощность, то есть сколько дает мотор с 1 кг своей массы. Для традиционных электрических машин это 5 кВт/кг в лучшем случае, а для сверхпроводящих может быть более 20 кВт/кг, – объяснил «Известиям» начальник научно-исследовательского отдела кафедры «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» МАИ Николай Иванов.