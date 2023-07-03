Центр обезличенных данных создадут в России

Его будут использовать для подготовки искусственного интеллекта (ИИ), выясняли «Известия».

О том, что в составе Минцифры в 2024 году может появиться центр обезличивания, рассказал заместитель главы ведомства Александр Шойтов. По его словам, для создания центра вначале потребуется его макет — специальный программно-аппаратный комплекс. При этом в ходе создания модели будут проведены исследования в области обезличивания персональных данных.

Как сообщил Шойтов, первый вариант макета будущего центра на базе Национального технологического центра цифровой криптографии должен появиться в конце нынешнего года, а полноценный образец, в котором будут реализованы разные варианты исходных данных, появится к концу 2024 года. Работы над самим центром обезличивания будут идти параллельно — их также планируется закончить в 2024 году.

Замглавы Минцифры отметил, что при обезличивании данных есть две задачи. Первая – обеспечить невозможность достоверного установления по обезличенным данным исходной информации конкретного человека. Вторая – необходимо сохранять их в качественном виде для дальнейшего использования, в том числе обучения искусственного интеллекта.